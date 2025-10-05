إعلان

"سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة" يفتح باب المشاركة في دورته الأولى

كتب : منال الجيوشي

11:38 ص 05/10/2025

مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة

استعدادًا لبدء فعاليات دورته الأولى بمحافظة قنا في الفترة من ٣٠ يناير: ٣ فبراير ٢٠٢٦، يعلن مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة برئاسة الناقد السينمائي د. مصطفى فهمى عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في دورته الأولى.

وصرح نائب رئيس المهرجان، الناقد السينمائي عصام سعد، أن استقبال الأفلام يبدأ من يوم ٥ أكتوبر إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥، وأوضح سعد أن الفئات المشاركة تشمل:

الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، أفلام التحريك، أفلام ذوي الهمم


وأشار إلى ضرورة أن تتناول الأعمال المشاركة قضايا الطفل والأسرة، بما يعكس الاهتمام بالمستقبل وقيم الهوية والعادات والتقاليد.

مهرجان سيبي الدولي سينما الطفل والأسرة دورته الأولى

