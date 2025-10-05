"سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة" يفتح باب المشاركة في دورته الأولى

استعدادًا لبدء فعاليات دورته الأولى بمحافظة قنا في الفترة من ٣٠ يناير: ٣ فبراير ٢٠٢٦، يعلن مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة برئاسة الناقد السينمائي د. مصطفى فهمى عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في دورته الأولى.

وصرح نائب رئيس المهرجان، الناقد السينمائي عصام سعد، أن استقبال الأفلام يبدأ من يوم ٥ أكتوبر إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥، وأوضح سعد أن الفئات المشاركة تشمل:

الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، أفلام التحريك، أفلام ذوي الهمم



وأشار إلى ضرورة أن تتناول الأعمال المشاركة قضايا الطفل والأسرة، بما يعكس الاهتمام بالمستقبل وقيم الهوية والعادات والتقاليد.