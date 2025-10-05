أحدث جلسة تصوير جريئة لـ جومانا مراد.. وبوسي تعلق (صور)

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق غدًا بمشاركة

خطفت الفنانة جومانا مراد أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير جريئة وجديدة.

نشرت جومانا مراد، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان ساحر واسع وجريء.

نالت الصور إعجاب نجمات الفن، الفنانة آيتن عامر، والمطربة بوسي، الفنانة عبير صبري.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

