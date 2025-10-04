إعلان

بالصور.. هاني رمزي يستقبل ضيوفه من نجوم الفن في حفل زفاف نجله شادي

كتب- مروان الطيب:

08:05 م 04/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    كواليس حفل زفاف شادي نجل الفنان هاني رمزي (1)
  • عرض 12 صورة
    الفنان هاني رمزي في حفل زفاف نجله
  • عرض 12 صورة
    كواليس حفل زفاف شادي نجل الفنان هاني رمزي (3)
  • عرض 12 صورة
    كواليس حفل زفاف شادي نجل الفنان هاني رمزي (2)
  • عرض 12 صورة
    ماجد المصري
  • عرض 12 صورة
    محمود حميدة
  • عرض 12 صورة
    ماجد المصري وهاني رمزي
  • عرض 12 صورة
    هاني رمزي وعلاء مرسي
  • عرض 12 صورة
    الفنان أشرف عبدالباقي
  • عرض 12 صورة
    هاني رمزي يستقبل ضيوف حفل زفاف نجله
  • عرض 12 صورة
    هاني رمزي من حفل زفاف نجله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحتفل الفنان هاني رمزي اليوم السبت، بزفاف نجله شادي على فتاة من خارج الوسط الفني.

يقام حفل الزفاف بأحد الكنائس الكبرى وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام.

حرص الفنان هاني رمزي على استقبال المدعوين وهم الفنان محمود حميدة، الفنان علاء مرسي، الفنان ماجد المصري، الفنان إدوارد، الفنانة داليا البحيري الذين حرصوا على الحضور لتهنئة الفنان هاني رمزي على زفاف نجله.

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة نجله شادي، مطلع شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

اقرأ أيضا:

ماجد الكدواني يكشف سبب اعتذاره عن "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة"

لأول مرة.. حمادة هلال يكشف لـ "أسئلة حرجة" سبب زيارته المقابر ليلا

زفاف نجل هاني رمزي هاني رمزي نجوم الفن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند