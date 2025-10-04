بالصور.. هاني رمزي يستقبل ضيوفه من نجوم الفن في حفل زفاف نجله شادي

نجوم الفن والإعلام في زفاف نجل هاني رمزي.. ووزير الرياضة والجلاد والمسلماني

يحتفل الفنان هاني رمزي اليوم السبت، بزفاف نجله شادي على فتاة من خارج الوسط الفني.

يقام حفل الزفاف بأحد الكنائس الكبرى وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام.

حرص الفنان هاني رمزي على استقبال المدعوين وهم الفنان محمود حميدة، الفنان علاء مرسي، الفنان ماجد المصري، الفنان إدوارد، الفنانة داليا البحيري الذين حرصوا على الحضور لتهنئة الفنان هاني رمزي على زفاف نجله.

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة نجله شادي، مطلع شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

