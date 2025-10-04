إعلان

نادين نجيم تتصدر التريند بسبب سقوطها على الأرض في حدث عالمي (فيديو)

كتب : هاني صابر

01:07 م 04/10/2025
كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين نجيم، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد سقوطها على الأرض خلال حضورها حدث عالمي بمباراة كرة سلة.

وكانت نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لموقف محرج عقب سقوطها على الأرض، إذ نشرت الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا معرضين نوقع بس المهم نوقف و نكفي عادي رواق ما صار طبيعي".

وأظهر الفيديو لحظة وقوعها، ووضعها الثلج سريعا على قدمها، وتعاملها مع الحادث بشكل طبيعي جدا ليبرز قوتها وحضورها وشخصيتها.

يذكر أن، نادين نجيم تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"ممكن" ويشاركها البطولة ظافر العابدين،محمد الأحمد وكارمن لبس ورفيق علي أحمد ووسام صليبا ويوسف حداد، ويتناول العمل قصة شراكة مهنية بين شخصيتين تواجهان تحديات غير مسبوقة في عالم الأعمال.

نادين نجيم كرة سلة إنستجرام نادين نسيب نجيم سقوط نادين نجيم

