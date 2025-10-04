نادين نجيم تتصدر التريند بسبب سقوطها على الأرض في حدث عالمي (فيديو)



خطفت المطربة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وذلك خلال تواجدها في باريس بفرنسا.



ونشرت بسمة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يمكنهم نسخ ولصق هالتك، لذا من الأفضل أن تحصل على هالة أصلية حقيقية".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الحلو الزين، القمر، أحلى بسمة، منورة باريس، ما شاء الله، حلويات".



وكانت بسمة بوسيل، قد احتفلت مؤخرا بطرح ألبومها الجديد بعنوان" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن، بسمة بوسيل تخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.







