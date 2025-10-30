بالصور.. هايدي خالد تشارك متابعيها كواليس ليلة الحنة

شاركت الفنانة هايدي خالد جمهورها ومتابعيها، صور من احتفالها بحنتها قبل ساعات من حفل الزفاف الذي يقام مساء اليوم الخميس وسط أجواء عائلية.

ونشرت هايدي صور حنتها عبر حسابها على الرسمي، ظهرت خلالها في أجواء احتفالية، وسط عدد من الأهل والأصدقاء، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

واحتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الجاري، ونشرت هايدي خالد صور من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، كما ظهرا بالصور وهم يحتفلان بدخول عش الزوجية وسط الحضور، وكتبت على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده.

