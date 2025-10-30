إعلان

شيرين وهنا الزاهد الأبرز.. 20 صورة لنجمات الفن بالزي الفرعوني احتفالا بالمتحف الكبير

كتب : مروان الطيب

07:44 م 30/10/2025
يواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة عدد من نجوم ونجمات الفن في تريند الزي الفرعوني بواسطة الذكاء الاصطناعي احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور لعدد من نجمات الفن بالزي الفرعوني منهن الفنانة منى زكي، الفنانة منة شلبي، الفنانة مي عز الدين، الفنانة أروى جودة، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.

وحازت الصور على إعجاب العديد من النجمات وعلقوا: "حبيت شكرا ليكم، صور جميلة، هنا الزاهد ملكة بجد، أجمل واحدة دنيا سمير غانم.

ويشهد العالم يوم السبت المقبل افتتاح المتحف المصري الكبير وسط حضور عدد كبير من رؤساء وملوك دول عربية وأوروبية، وسط تغطية إعلامية عالمية.

اقرأ أيضا:

وفاة المطرب اللبناني بهاء خليل عن عمر ناهز الـ 28 عامًا

بعد تصدره التريند.. كيف علق الجمهور على مسلسل "كارثة طبيعية"؟

المتحف المصري الكبير نجمات الفن تريند الزي الفرعوني الذكاء الاصطناعي نجمات الفن بالزي الفرعوني

