بهذه الكلمات.. رانيا فريد شوقي تنعى طارق الأمير وتعزي شقيقته

كتب : هاني صابر

06:10 م 24/12/2025

رانيا فريد شوقي

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان طارق الأمير الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتبت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على إنستجرام: "رحم الله الفنان طارق الأمير.. خالص العزاء لشقيقته الفنانة لمياء الأمير ولأسرته ومحبيه.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وشيع جثمان طارق الأمير ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الرحمن الرحيم لمثواه الأخير.

يذكر أن الفنان الراحل شارك في عدد من الأعمال الفنية البارزة من بينها أفلام "عسل أسود"، و"اللي بالي بالك"، و"الحب كده"، و"مطب صناعي".

