الصور الأولى من عزاء الراحل محمد عبدالحميد

بدء منذ قليل، عزاء الماكيير محمد عبد الحميد والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة محمد عبدالحميد، وابنه الفنان أحمد عبدالحميد وجميع أسرته.

جاء في مقدمة الحضور الفنان أحمد السقا، والفنانة وئام مجدي وغيرهم.

توفي محمد عبدالحميد، أمس الثلاثاء، حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور نجوم الفن.

يذكر أن الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

