خطفت الفنانة اليسا الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا احتفالًا باعياد الميلاد والكريسماس.

ونشرت إليسا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر صارخ وسط الثلوج، كشف عن جمالها وأناقتها.

وكتبت إليسا تعليقا على الصور: "بها الليلة يللي كلها حب وإيمان ودفا، بتمنى تكون بيوتكن وقلوبكن مليانة فرح، وانشالله هالعيد بيحمل معو كل شي بتتمنوه، ينعاد عليكن بأيام حلوة".

أغنية إليسا في فيلم "السلم والثعبان 2"

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ إليسا أغنية "متخذلنيش" التي طرحتها ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" والذي خاض بطولته عمرو يوسف ،أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، وإخراج طارق العريان.

