زينة تهرب من زفافها وتخوض مغامرة درامية مثيرة في “ورد وشوكولاته”

كتب- مصطفى صلاح

تطل الفنانة زينة الليلة على جمهورها بعمل درامي جديد بعنوان «ورد وشوكولاته»، الذي يبدأ عرضه مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر عبر منصة Yango Play، حيث تُعرض الحلقتان الأولى والثانية في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتجسد زينة في المسلسل شخصية إعلامية ناجحة وطموحة، تعيش حياة تبدو مثالية، لكن قرارًا مفاجئًا يقلب كل الموازين، حين تهرب من حفل زفافها في اللحظات الأخيرة، لتبدأ رحلة مليئة بالتقلبات والمفاجآت، تمتزج فيها الدراما العاطفية بالصراعات النفسية. وتتحول تلك اللحظة الفارقة إلى نقطة انطلاق لسلسلة من الأحداث المتشابكة التي تضع البطلة أمام اختبارات صعبة تكشف عن جوهر الإنسان حين يُحاصر بالاختيارات القاسية.

المسلسل مستوحى من قصة حقيقية أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري قبل سنوات، إذ يطرح العمل تساؤلات عميقة حول الحب والخداع والاختيار، وكيف يمكن للحظة واحدة أن تغيّر مصير حياة بأكملها. وبين لحظات الرومانسية المرهفة والانفعالات القاسية، يعكس المسلسل صورة واقعية عن العلاقات الإنسانية وتناقضاتها.

يُشارك في بطولة «ورد وشوكولاته» نخبة من أبرز النجوم، من بينهم: محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة مثل يوسف حشيش وآية سليم.

العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.