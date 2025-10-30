قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. الراقصة دينا بالزي الفرعوني

ماذا قال سكوت إيستوود عن زيارته لمصر ودعوة نجيب ساويرس له؟

شاركت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا في تريند الزي الفرعوني احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل.

ونشرت دينا صور لها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر خاصية الاستوري على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي الزي الفرعوني بأكثر من طريقة مختلفة.

احتفلت الفنانة دينا مؤخرا أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وشهد افتتاح الأكاديمية دعم عدد كبير من نجوم الفن وحرصوا على الحضور وتهنئة دينا بمناسبة الافتتاح.

وأكدت دينا أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

تحدثت دينا عن هدف الأكاديمية، موضحة أنها لا تقتصر على تنمية المواهب الشابة، بل تهدف إلى تقديم تعليم احترافي معتمد لتخريج فنانين جدد قادرين على المنافسة على المستويين العربي والعالمي.

يذكر أن آخر مشاركات دينا الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

