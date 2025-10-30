3 فنانات أثير حولهن الجدل عن مفاجأة حفل افتتاح المتحف الكبير

أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حول 3 فنانات.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، قالت ببرنامجها على قناة "النهار": "الحفل سيشارك في تقديمه فنانة كلنا بنحبها، وبقالها فترة بعيدة عن الساحة، وبتوحشنا".

وأثار هذا التصريح حيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المستخدمون في تداول أسماء الفنانات اللاتي قد يظهرن في الحفل، وكان من أبرز الترشيحات الفنانة عبلة كامل، والفنانة شيريهان، والمطربة شيرين عبد الوهاب.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور العام بدءًا من 4 نوفمبر 2025.

