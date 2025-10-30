إعلان

بعد تعرضها لوعكة صحية.. حسني صالح يطلب الدعاء لوالدته

كتب : سهيلة أسامة

03:37 م 30/10/2025

المخرج حسني صالح

كشف المخرج حسني صالح، عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وكتب حسني، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أمي أغلى ما في الكون.. دعواتكم لها بالشفاء، أكرمكم الله".

يُذكر أن، آخر أعمال المخرج حسني صالح كان مسلسل "قلع الحجر" الذي عُرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: محمد رياض، سوسن بدر، سميرة عبدالعزيز، منى عبدالغني، مدحت تيخا، ندى ماهر، مروة عبدالمنعم، ورضوى إيهاب.

