بسبب أزمتها الأخيرة.. رحمة محسن تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

تصدّر اسم الفنانة رحمة محسن مؤشر البحث على محرك "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول وثيقة زواج من رجل أعمال مصري، وانتشار صور تجمعهما، بالإضافة إلى جدل طلاقها بنفس الوقت.

وحتى إلى الأن، لم تُصدر رحمة محسن أي تعليق رسمي أو بيان توضيحي بشأن ما تم تداوله حول زواجها أو طلاقها، ما زاد من حدة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد الفنانة رحمة محسن لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، درة، عصام السقا، انتصار، محمد ثروت، يارا السكري، والشحات مبروك.

