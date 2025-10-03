بملابس رياضية .. نادية الجندي بإطلالة شبابية والجمهور يعلق

خضعت النجمة نادية الجندي لجلسة تصوير جديدة خطفت الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

نشرت نادية الجندي الصور عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة كاجوال شبابية حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات: "جميلة دايما يا نجمة الجماهير، ربي يحفظك ويسعدك، قمر 14، اجمل فنانة نجمة متألقة و مبدعة و فنانة عظيمة و منوره دنيا يا استاذة نادية كل تقدير واحترام و الحب حضريتك، والله العظيم انتى منورة الدنيا كلها ودائما برنسيسه من يومك يا احلى نجمة في السينما المصرية، حبيبتي القمر ربنا يفرح قلبك ويريح بالك يارب فنانتي الجميله".

استمتعت الفنانة نادية الجندي بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت خلال الفترة الماضية عدد من الصور ظهرت خلالها مرتدية إطلالات جريئة وجذابة من رحلتها، وعلق الجمهور: "قمر يا ندودة، قمر النجوم نجمة الجماهير، نجمة مصر الجميلة، قمر يا فنانة طول عمرك".

وكانت آخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

