أول تعليق من ليلى علوي بعد تكريمها بمهرجان الاسكندرية بدورته الـ 41

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة ليلى علوي، على تكريمها بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بدورته الـ 41 ، وتحمل الدورة اسمها هذا العام.

ونشرت ليلى، صور من تكريمها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إمبارح كان واحدة من أهم لحظات حياتي.. لحظة بحجم العمر والمشوار الطويل، تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وفي دورة بتحمل اسمي ده شرف بيسكن جوّه قلبي.. مش بس كفنانة، لكن كإنسانة عاشت عمرها كله بتحلم، وتحب، وتمنح الفن من روحها".

وأضافت: "شكرا لكل حد شاركني المشوار، لكل مخرج، لكل ممثل، ولكل متفرج صدّق حلمي.. شكرا يا صديقة العمر إلهام شاهين على كلماتك اللي مليت قلبي بمحبة حقيقية.. محبتك وصِداقتك نعمة كبيرة في حياتي".

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.