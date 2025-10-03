

أعرب المطرب الفلسطيني آدم أبو قبيطة، عن سعادته الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه كليبه الأخير "ما بيغلط إلا الشاطر"، والذي تخطى حاجز المليون مشاهدة على "يوتيوب" في وقت قياسي منذ طرحه، وسط تفاعل واسع من جمهوره عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليه التعليقات المليئة بالدعم والتشجيع.



وقال قبيطة في تصريحاته، إنه لم يكن يتوقع هذا الصدى الضخم للأغنية، مؤكداً أن هذا النجاح يمنحه دافعاً أكبر لتقديم أعمال أقوى في المستقبل، موجهاً الشكر لكل من دعمه منذ بداية مشواره.



وأضاف أنه يستعد حالياً لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "الحب اللي كان"، والتي يَعِد جمهوره بأنها ستكون مختلفة شكلاً ومضموناً، وتحمل طابعاً فنياً مميزاً سواء من حيث الكلمات أو الألحان، مشيراً إلى أنه سيتم تصويرها بطريقة مبتكرة تُحاكي اهتمامات الجيل الجديد وتلبي تطلعات محبيه.



وأكد قبيطة أن الفن بالنسبة له ليس مجرد غناء، بل رسالة قادرة على التأثير في المجتمع، موضحاً أن أغانيه تهدف إلى نشر الطاقة الإيجابية، وتحفيز الشباب على مواجهة التحديات، إلى جانب تسليط الضوء على قيم الحب والأمل، وهو ما يعتبره جزءاً من مسؤوليته كفنان تجاه مجتمعه.



يُذكر أن آدم أبو قبيطة بدأ مشواره الفني وهو في الثامنة من عمره، وشارك في العديد من الفعاليات الشعبية والمهرجانات، ليؤكد حضوره كأحد الأصوات الشابة الواعدة على الساحة الغنائية الفلسطينية والعربية.