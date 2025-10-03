إعلان

"المرشح المصري الوحيد" محمد رمضان ينافس في جرامي على جائزة best global music performance

كتب : هاني صابر

12:50 ص 03/10/2025

النجم محمد رمضان

أعلن النجم محمد رمضان، دخوله المنافسة بجوائز جرامي الموسيقية Grammy Awards بأغنية "أنا أنت"، وذلك على جائزة best global music performance، ليصبح المرشح المصري الوحيد.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه على إنستجرام في أول تعليق له: "الحمد لله دخول اسمي رسميا في المرحلة الأولى لجوائز جرامي بأغنية ( أنا أنت) يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين.. الليلة التصفيات الأولى للمرشحين، ثقة في الله أول جرامي هتوصل مصر".


ووصلت أغنية "أنا أنت" للنجم محمد رمضان والتي تم طرحها في يونيو الماضي 2025 ، لـ 6 ملايين مشاهدة حتى الآن.


والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.


وتقول بعض كلمات الأغنية: "أنا .. أنت .. أنا .. أنت، أنا بحضر.. أنت تقلب، أنا بنجح .. أنت تندب، أنا بحضر .. انت تقلب، أنا بنجح .. أنت تندب، في الملعب ببقى ميسي والجري جنبي يتعب، أنا بصرف أنت تحسب، أرقام تخض ترعب، لو كل دول في كفة".

النجم محمد رمضان المرشح المصري الوحيد جوائز جرامي

