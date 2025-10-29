بعد إصابتها بشرخ في الركبة.. زينة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

طمئنت الفنانة زينة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد إصابتها بشرخ في الركبة أثناء تصوير مسلسل "ورد وشكولاته".

ونشر برنامج "Et بالعربي" تسجيل صوتي نسب إلى زينة، عبر موقع "انستجرام"، قالت فيه إنها سقطت أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات قوية وشرخ في الركبة، مضيفة: "كرو العمل جريوا بيا على المستشفى وحطيت جبيرة في رجلي".

وأضافت: "أنا قعدت في البيت، وعشان بننقل من ديكور لديكور فريق العمل وكلنا أخدنا إجازة أسبوعين، وبعدين رجعوا صوروا من غيري الأول، وبعدين أنا رجعت صورت بس كنت بحاول اتماسك شوية".

وتابعت: "بشكر دكتوري وكل الناس اللي خافت عليا بشكركم على سؤالكم وانتظروا مسلسل ورد وشكولاته بكرا الخميس 30 أكتوبر على منصة يانغو بلاي".

يشارك في بطولة مسلسل ورد وشكولاته، محمد فراج، زينة، مريم الخشت، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، ومها نصار، ومحمد سليمان، وعمرو مهدي، وبسام رجب، يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل

