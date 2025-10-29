"حفيدة الحضارة".. حنان مطاوع تنشر صورة بملابس فرعونية والجمهور يعلق

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، صورة جديدة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت حنان مطاوع صورة لها بملابس فرعونية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "حلوة يا بلدي".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمة الرقي والأناقة"، "حفيدة الحضارة"، فنانة محترمة"، "صاحبة الملامح المصرية"، "شكلك فرعوني جدا".

شاركت حنان مطاوع في مسلسل "صفحة بيضا" الذي عرض على منصة Watch it، بطولة، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبدالعزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج تامر مرتضى.

اقرأ أيضا..

جلسة تصوير جريئة لـ كارولين عزمي تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

إياد نصار : "لما جيت مصر حسّيت إني نقلت من دوري الناشئين للدوري المحترفين"