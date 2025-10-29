بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 معلومات عن رحمة محسن

كتب - معتز عباس:

تصدرت المغنية رحمة محسن تريند موقع البحث الشهير جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية، حول زواجها من رجل أعمال مصري، وتسريب صورًا لهما وصورة من وثيقة الزواج.

حتى كتابة هذه السطور، لم تُصدر رحمة محسن أي تعليق رسمي أو بيان توضيحي بشأن ما تم تداوله حول زواجها أو طلاقها، وهو ما زاد من حدة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رحمة محسن التي اشتهرت بالغناء الشعبي في المسلسلات الدرامية، لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن ما تم تداوله، مما جعلها الأكثر بحثًا من رواد التواصل.

وتستعد رحمة محسن لخوض أولى تجاربها التمثيلية في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، بطولة الفنان أحمد العوضي، درة، عصام السقا، انتصار، محمد ثروت، يارا السكري، والشحات مبروك.

ونستعرض في التقرير التالي 8 معلومات عن رحمة محسن:

1- مطربة شعبية، وُلدت في القاهرة عام 1993.

2- رحمة محسن درست في أكاديمية الفنون، والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

3- كانت تعمل على عربية لتقديم القهوة في زايد وأكتوبر للزبائن قبل بدايتها الفنية، بحسب تصريحاتها مع عمرو أديب في برنامج الحكاية.

4- بدأت حياتها الفنية والغناء في الحفلات والمناسبات، وحققت شهرة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

5- قدمت الأغنية الشهيرة "أسند ضهرك واقعد اتفرج"، والتي حققت نجاحا كبيرا على يوتيوب.

6- قدمت في مسلسل "فهد البطل"، عددًا من الأغاني الشعبية.

7 - أثارت رحمة محسن حالة غضب في تونس نوفمبر 2024، عقب مشاركتها في حفل غنائي دون الحصول على ترخيص أو تصريح قانوني.

8 - خضعت لعملية تجميل تحسين بعض العيوب التي كانت تزعجها.

9 - تعرضت لوعكة صحية وخضعت لجراحة بسيطة في المعدة.

10 - تشارك في مسلسل "علي كلاي" بطولة النجم أحمد العوضي في رمضان 2026، وتقدم شخصية نجمة شهيرة تقع في حب الملاكم علي.

