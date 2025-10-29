إعلان

"حلوة بلادي".. نيللي كريم بالزي الفرعوني قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : نوران أسامة

04:44 م 29/10/2025

نيللي كريم بالزي الفرعوني

قبل أيام من افتتاح المتحف المصري الكبير، شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورة جديدة ظهرت خلالها بالزي الفرعوني، ونشرتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "حلوة بلادي".

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور بدءًا من 4 نوفمبر 2025.

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يُذكر أن نيللي كريم تستعد حاليًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية الجديدة، من بينها فيلم "الست" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

نيللي كريم الزي الفرعوني المتحف المصري الكبير

