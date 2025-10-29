قبل أيام من افتتاح المتحف المصري الكبير، شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورة جديدة ظهرت خلالها بالزي الفرعوني، ونشرتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "حلوة بلادي".

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور بدءًا من 4 نوفمبر 2025.

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يُذكر أن نيللي كريم تستعد حاليًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية الجديدة، من بينها فيلم "الست" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

