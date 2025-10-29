إعلان

محمد سامي يكشف تفاصيل تجربته الجديدة كبطل مسلسل في رمضان 2026

كتب : سهيلة أسامة

03:30 م 29/10/2025

المخرج محمد سامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حلّ المخرج محمد سامي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة"، وتحدث خلال اللقاء عن خوضه تجربة جديدة ومختلفة في الموسم الرمضاني المقبل.

وقال سامي: "أنا بعمل تجربة معرفش الناس هتتقبلها إزاي، مع منصة يانجو بلاي، بعمل مسلسل في رمضان الجاي، الفكرة فكرتي، وأنا اللي كاتبها، وكمان أنا البطل دي تجربة جديدة بالنسبالي".

وأضاف سامي: "مش هخرج في رمضان الجاي، هركز في العمل ده".

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، نداموسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

https://www.youtube.com/watch?v=PLddQ-hEfpw

اقرأ أيضًا:
محمد سامي يعد جمهوره بعدم تقديم مسلسلات بها بلطجة وعنف

بفستان جرئ..كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها وسط الأصدقاء

بالفيديو.. طرح برومو برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا

محمد سامي تفاصيل تجربته بطل مسلسل رمضان 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء