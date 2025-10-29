محمد سامي يكشف تفاصيل تجربته الجديدة كبطل مسلسل في رمضان 2026

حلّ المخرج محمد سامي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة"، وتحدث خلال اللقاء عن خوضه تجربة جديدة ومختلفة في الموسم الرمضاني المقبل.

وقال سامي: "أنا بعمل تجربة معرفش الناس هتتقبلها إزاي، مع منصة يانجو بلاي، بعمل مسلسل في رمضان الجاي، الفكرة فكرتي، وأنا اللي كاتبها، وكمان أنا البطل دي تجربة جديدة بالنسبالي".

وأضاف سامي: "مش هخرج في رمضان الجاي، هركز في العمل ده".

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، نداموسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

https://www.youtube.com/watch?v=PLddQ-hEfpw

