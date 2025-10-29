

وجه الملحن محمدي، رسالة إلى أصدقائه، بخصوص تفاصيل حضور عقد قرانه، والمقرر أن يكون يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر.



ونشر محمدي، رسالته عبر صفحاته في مواقع التواصل، وكتب: "حبايبى وإخواتي اللي هينوروني.. يوم كتب كتابي هو يوم افتتاح المتحف المصري فنتحرك بدرى شوية معلش".

وعن الموعد، كتب: "يوم السبت القادم ١ نوفمبر، مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة المجيب من الساعة ٢.٣٠ إلى ٤ عصرا، وياريت أي حد يسامحني على التقصير في إني أبعت الدعوة، ويعتبر نفسه معزوم طبعا "



واختتم حديثه قائلا: "اليوم مش هيكمل غير بيكم يا حبايبي، الله يسعدكم ويكتب لنا جميعا كل الخير وهتفرحوني جدا ".



وتعاون الملحن محمدي، مؤخرا مع المطربة آمال ماهر، في أغنية "لو لينا عمر"، ومع المطرب حمزة نمرة، في أغنية "شيل الشيلة"، ولحن أيضا للمطرب تامر عاشور، أغاني "ياه"، و "حبيبي القديم".