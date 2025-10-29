محمد سامي: "أنا شخص عصبي وأي حد اختلفت معاه في الشغل فاشل"

أكد المخرج محمد سامي، أنه كثير الاختلاف مع الأشخاص الفاشلين، متابعًا: "أنا عارف أنا قصدي إيه بالعبارة دي فعلاً مافيش حد اختلفت معه إلا لما كان فاشل، وده في الشغل وده معناه أني على حق طوال الوقت لكن أي اختلاف مع حد اشتغلت معه كان بسبب تقصيره في الشغل".

وأضاف "سامي"، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنه شخص عصبي وعنيف، مما تسبب الأمر في غضب الكثير من النجوم، متابع:" ليهم حق وأنا صعب بس أنا صعب لأني كنت شاطر في المذاكرة وأمي كانت تربوية وعلمتني الاجتهاد والتعب ببقى عندي إصرار على النجاح مرعب والتراخي بيضايقني جداً".

وتابع: "أنا بني آدم عندي مشاكل وعارفها مبعرفش اعبر صح ولما بتعصب ممكن غصب عني أغلط، وبعمل حاجات ممكن متبقاش هي الصح دايما، ممكن أبقى على حق وصاحب الحق وأضيعه عشان اللي قدامي أذكى مني عشان بيعرف ياخد حقه".

