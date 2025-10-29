بالصور- رنا رئيس تستعيد ذكرياتها في مهرجان الجونة وسط نجوم الفن

قبل عرض آخر حلقتين.. حاتم صلاح ينشر صورًا من كواليس مسلسل "ابن النادي"

منة فضالي في الجيم وآية سليم جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

على أنغام "خطفوني".. ياسر جلال ينشر مشهد من تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

استعادت الفنانة رنا رئيس ذكريات حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام التي انتهت مؤخرا.

نشرت رنا صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام استعرضت خلالها إطلالتها من أحد الفعاليات، إلى جانب ظهورها مع عدد من نجوم الفن منهم النجمة نيللي كريم.

وكانت آخر مشاركات رنا رئيس في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن رنا رئيس تشارك بأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "حياة أو موت" بطولة الفنانة حنان مطاوع.

اقرأ أيضا:

بسبب ظهورهما سويًا.. أحمد عز ومونيكا بيلوتشي تريند "جوجل"

منى زكي وابنتها "لي لي" تخطفان الأنظار في فعالية نظمتها مجلة "Vogue" بأمريكا