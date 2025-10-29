إعلان

بالصور- رنا رئيس تستعيد ذكرياتها في مهرجان الجونة وسط نجوم الفن

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 29/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رنا رئيس في مهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 4 صورة
    رنا رئيس في مهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 4 صورة
    رنا رئيس في مهرجان الجونة السينمائي (1)

استعادت الفنانة رنا رئيس ذكريات حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام التي انتهت مؤخرا.

نشرت رنا صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام استعرضت خلالها إطلالتها من أحد الفعاليات، إلى جانب ظهورها مع عدد من نجوم الفن منهم النجمة نيللي كريم.

وكانت آخر مشاركات رنا رئيس في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن رنا رئيس تشارك بأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "حياة أو موت" بطولة الفنانة حنان مطاوع.

الفنانة رنا رئيس رنا رئيس على إنستجرام مهرجان الجونة السينمائي إطلالة رنا رئيس بمهرجان الجونة.

