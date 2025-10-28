بفستان جرئ..كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها وسط الأصدقاء

قبل عرض آخر حلقتين.. حاتم صلاح ينشر صورًا من كواليس مسلسل "ابن النادي"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة العالمية كاتي بيري بعيد ميلادها الـ 41، وسط عدد من الأصدقاء في أجواء احتفالية.

نشرت كاتي بيري صورًا من عيد الميلاد عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أحمر أنيق، إلى جانب كعكة عيد الميلاد وسط عدد من الأصدقاء والمقربين منها وكتبت: "الـ41".

حازت الصور على تهنئة جمهورها ومتابعيها، وعلقوا: "41 ومازلتي جميلة، دي عندها 21 سنة مش 41، 41 عام من الجمال".

كان الظهور الأخير لكاتي بيري في باريس، رفقة رئيس وزراء كندا السابق، جاستن ترودو، إذ شوهد الاثنان وهما يمسكان بأيدي بعضهما علنا في باريس.

وتصدرت النجمة العالمية، كاتي بيري محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد تأكيد وجود علاقة رومانسية بينها وبين رئيس وزراء كندا الأسبق جاستن ترودو.

التقطت عدسات الباباراتزي صورا للثنائي وهما يستمتعان بوقتهما على متن يخت في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، إذ ظهر رئيس وزراء كندا ترودو وهو يحتضن بيري.

وشوهد الثنائي مؤخرا بالعديد من المناسبات والأماكن العامة، ولم يؤكدا بشكل رسمي عن وجود علاقة بينهما.

وأعلنت كاتي بيري انفصالها عن خطيبها الممثل أورلاندو بلوم بشهر يونيو الماضي، بعد علاقة دامت لسنوات منذ خطوبتهما عام 2019، وهي العلاقة التي أنجبا خلالها ابنتهما ديزي.

يذكر أن كاتي بيري تواصل إحياء عدد من الحفلات الغنائية حول العالم ضمن جولتها الغنائية "Katy Perry the Lifetimes tour".

