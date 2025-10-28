"هوت شورت جلد".. جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي تخطف بها الأنظار

هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة هيفاء وهبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من كواليس أغنيتها الجديدة "واحدة قادرة".

ونشرت هيفاء صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية بالطو طويل، وهوت شورت جلد.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: ""مظهر جديد يا سيدتي"، "الأجمل والأحلى"، "يخربيت جمالك يا قمر"، "ميكس الجمال والدلع".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

