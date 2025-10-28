شنت الفنانة إيمي سالم، هجومها على المطربين محمود الليثي والفنان طارق الشيخ، ووجهت لهم اتهامات بسرقة لحن أغنية لها.

وعلقت إيمي، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وكتبت : "أغنيتي كاريزما اتعملت من 4 سنوات، النهاردة لاقيت أغنية محمود الليثي وطارق الشيخ اسمها تاجر السعادة ناحتين اللحن، طب إيه الأغنية مسروقة".

وتوجه "مصراوي" بالسؤال الملحن عصام كاريكا ، وهو ملحن أغنية "كاريزما" التي قدمتها الفنانة إيمي سالم، هل بالفعل لجأ لمقاضاة صناع أغنية "تاجر السعادة"؟

وأجاب عصام كاريكا: "لأ طبعا، أنا معملش كده في زمايل المهنة".

يذكر أن أغنية "كارما"، من كلمات سمير زكي، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير، وطرحتها المطربة إيمي سالم، عبر قناتها في موقع يوتيوب، عام 2021.

وقدم المطربين طارق الشيخ ومحمود الليثي، أغنية "تاجر السعادة"، من كلمات محمود العربي وألحان محمد غنيم، توزيع محمد حريقة.