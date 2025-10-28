عمرو أديب يحقق أمنية الحاجة نبيلة صاحبة أغنية "البامية شوكتني"

استجاب الإعلامي عمرو أديب لطلب الحاجة نبيلة، صاحبة الأداء الشعبي الشهير لأغنية "البامية شوكتني"، خلال لقائها في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة MBC مصر.



وخلال اللقاء، وجّه أديب سؤالًا للحاجة نبيلة قائلاً: "بتحلمي بإيه يا حجة؟ نفسك في إيه؟"، فأجابته قائلة: "الحمد لله، مش نفسي في حاجة، ربنا باسطني والحمد لله".

وعندما سألها مجددًا عن أمنيتها، قالت: "نفسي أحج، والله العظيم ده اللي في دماغي، لا عايزة فلوس ولا حاجة، نفسي أحج".

وأثارت الحاجة نبيلة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها العفوي، حيث أشاد الجمهور بجمال صوتها وبساطتها التي أعادت للأذهان روح الفن الشعبي.

