خالد جلال ينشر صورة تجمعه بـ ياسر جلال وأحمد مراد بمجلس الشيوخ

نشر المخرج الكبير خالد جلال، صورة تجمعه مع الفنان ياسر جلال والكاتب أحمد مراد من داخل مجلس الشيوخ.

وعلق جلال على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام: "الزملاء النواب الفنان القدير ياسر جلال والكاتب الكبير أحمد مراد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ 2025/ 2030 ، والفنان القدير ياسر جلال وكيلا للجنة، لا قوة إلا بالله".

وكانت نقابة المهن التمثيلية تقدمت في وقت سابق بخالص التهاني إلى كل من المخرج الكبير خالد جلال، والفنان ياسر جلال، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة في بيانها أن هذا القرار الرئاسي يُعد تكريمًا للفن المصري واعترافًا بدور الفنان في تشكيل الوعي المجتمعي ودعم الهوية الثقافية والوطنية، مشيرة إلى أن وجود رمزين من أبناء الوسط الفني داخل المجلس يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية الفن كقوة مؤثرة في الفكر والوجدان.

