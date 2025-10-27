إعلان

رمضان 2026.. مي عمر تكشف عن مسلسلها الجديد "الست موناليزا"

كتب : منال الجيوشي

02:52 م 27/10/2025
    مي عمر
    محمد سامي وزوجته مي عمر داخل طائرة هيلكوبتر (2)
    محمد سامي وزوجته مي عمر 1
    مي عمر

أعلنت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن مسلسلها الجديد في موسم رمضان المقبل


وكتبت مي عمر: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل الست موناليزا رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله، يعرض على بيتي وشركاء نجاحي شاشة MBC مصر"


وتابعت: "تأليف أ/ محمد سيد بشير، وإخراج أ/ محمد علي، أوعدكم بعمل يلمس القلوب، ودايمًا بدعواتكم وحبكم ودعمكم بنكبر"


وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا


وشارك في بطولة المسلسل: ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، إيهاب فهمي.

الفنانة مي عمر رمضان 2026 مسلسلها الجديد الست موناليزا

