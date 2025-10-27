موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر

تتلقى الفنانة فريدة سيف النصر، عزاء شقيقها الراحل بدر الدين، عقب صلاة المغرب، مساء اليوم الإثنين.

وكشفت فريدة سيف النصر، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن إقامة عزاء شقيقها الراحل بدر الدين جلال سيف النصر، بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة المغرب، مساء اليوم الإثنين، الموافق 27 أكتوبر.

وأعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر بث مباشر من خلال صفحتها، عن وفاة شقيقها، أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وقالت :"كنت بطل يا حبيبي، عشت ومت بطل"، ووجهت الشكر لكل من قدم لها واجب العزاء.