فريدة سيف النصر باكية بعد وفاة شقيقها: "دخل المستشفى أسد خرج كوم عضم"

انهارت الفنانة فريدة سيف النصر من البكاء، عقب وفاة شقيقها بدر سيف الدين، الذي رحل عن عالمنا الساعات الماضية، بعد صراع طويل مع المرض.

وتحدثت فريدة سيف النصر عن معاناة شقيقها مع المرض، خلال بث مباشر، نشر على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: "هو كل حاجة مسبتوش بقيت فيه هو سلم هدومه للأرض بالي متقطع ومتبهدل الله يسامح اللي كان السبب".

وأضافت: "بدر دخل المستشفى قلبه تاعبه وشوية جيلاتين على الكلى، طلع عنده كبد وكلى ورئه وقولون ومريء وجلد ومخ، أنا احتسبه عند الله من رجال الجنه، مكنش بيسيب صلاة ونوافل وصيام الفراق وحش وقلبي وجعني عليه، لكن هو ارتاح واللي عاوز يخلص من مريض يوديه المستشفى".

وتابعت: "سبت فراغ جامد أوي كنت ضهر ورجوله وحنيه وجدعنة وصلة رحم، كان داخل المستشفى أسد خرج كوم عضم".

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، وفاة شقيقها بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكانت زيزي سيف النصر، كشفت قبل يومين عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" منشورًا مؤثرًا تحدثت فيه عن مروره بأزمات صحية متتالية، منها فشل في القلب والرئتين والكبد والكلى، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.

