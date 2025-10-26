داخل الطائرة.. مي عمر تنشر أحدث صورها والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت الصورة من داخل الطائرة وعلّقت عليها قائلة: "العودة إلى دبي".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أثنوا على جمالها وأناقتها، وجاءت أبرز التعليقات: "يا روحي على جمالك"، "إيه الجمال ده"، "عسل"، "أيقونة الجمال والأناقة"، "إش إش العسل".

وفي سياق آخر، تعاقدت مي عمر مؤخرًا مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "شمشون ودليلة"، والذي يجمعها لأول مرة مع الفنان أحمد العوضي.

وكشف المنتج أحمد السبكي عبر حسابه على "إنستجرام" تفاصيل العمل، مؤكدًا أن الفيلم سيشهد إنتاجًا ضخمًا لما يتضمنه من مشاهد أكشن وإثارة وكوميديا، ويُجرى حاليًا الاستقرار على إحدى الدول الأوروبية لتصوير جزء من مشاهده هناك.

اقرأ أيضًا:

شيماء سيف تنشر صورا من حفل زفاف أحمد جمال وحفيدة الموجي

أمير صلاح الدين يدعم محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية "وطن السلام"

منة شلبي تنشر صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني

"الشاشة نورت".. عمرو عبد العزيز يحتفي بظهور محمد سلام في احتفالية وطن السلام

7 نوفمبر.. منصة "نتفليكس" تعرض فيلم "عريس وعروستين"

محمد ممدوح يهنئ أحمد مالك على فوزه بجائزة أفضل ممثل: "تستاهل اكتر بكتير"