"رقص وغنا مع العروسة".. حفل زفاف المطرب أحمد جمال وفرح الموجي

احتفل المطرب أحمد جمال بزفافه على المطربة الشابة فرح الموجي، بحضور المقربين من الأسرة والأصدقاء.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من عقد القران وحفل الزفاف، الذي يقام حاليًا في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وظهر وهو يغني ويرقص مع عروسته.



يذكر أن أحمد جمال أعلن عن خطوبته من المطربة الشابة فرح الموجي، في 20 يناير العام الجاري.

وطرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما بيعتذرش" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.



