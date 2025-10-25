كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح فيلم أسد بعد الانتهاء من تصويره تمهيدًا لعرضه في السينمات.



وفي لقائه على راديو "الرابعة" من دبي، قال رمضان إن فيلم أسد سيتم عرضه في فصل الصيف نهاية شهر مايو 2026، معربًا عن سعادته بالتعاون مع فريق وصناع العمل السينمائي.

وأضاف: "كل صناع فيلم أسد عمري ما هنساهم لان ده أول مشروع في مكتبتي وبيتبني عليه رحلتي السينمائية كلها".



تدور أحداث فيلم "أسد" في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.







احتفل الفنان محمد رمضان، بإطلاق أحدث أغانيه "يلا حبيبي" بحفل ضخم في دبي، وظهر محمد رمضان وهو يوجه التحية للحضور، والتقط العديد من الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه.

وكشف رمضان عن تعاونه مع نجم الكرة البرازيلية المعتزل رونالدينيو، والمغني المغربي منعم السليماني على طريقة الديو في أغنية "يلا حبيبي"، إخراج مخرج بوليوود جورانجدوشي.

كما كشف موقع "بيلبورد العربية" عن تفاصيل الأغنية، إذ يجمع الكليب المرتقب عدد من النجوم من مصر والمغرب والهند ونيجيريا.

اقرأ أيضا..

لم تظهر به في مهرجان الجونة.. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بفستان أنيق وجذاب

https://masrawy.com/2025-9-6-2879065

بالصور.. أميرة فتحي تخطف الأنظار من أحدث ظهور على حمام السباحة

https://masrawy.com/2025-9-6-2879062