جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في دبي.. صور

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من رحلتها الأخيرة في دبي.

ونشرت جوري صورًا لها داخل أحد المطاعم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان جريء.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر اوي"، "دبي نورت"، "جميلة أوي وتحفة"، "مفيش في جمالك"، "الحلو كله".

يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

