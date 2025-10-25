بالـ"شورت".. أحدث ظهور لـ عبير صبري.. والجمهور: "العسل مش بيكبر" (صور)

أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة عبير صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت عبير، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

وجاءت بعض تعلياقت الجمهور، كالتالي: "الجمال له ناسه، قمر، الجمال والأناقة، أحلى واحدة، العسل اللي مش بيكبر، جميلة أوي".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.