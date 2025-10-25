تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان أحمد مالك يرقص بشكل "هستيري" مع شقيقه حسن، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة.

وحصد الفنان أحمد مالك جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وكانت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت عن فوز الممثل أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام.

وتسلم أحمد مالك الجائزة من رئيس لجنة تحكيم المسابقة النجمة ليلى علوي، وذلك بعد تصفيق كبير من الحضور، قائلا "أخيرا بعد ٨ دورات من الجونة السينمائي الدولي طبعا بس المصري، أخيرا جائزة أفضل ممثل وصلت مصر، أول ممثل مصري ياخد الجايزة يا جدعان".

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، والتي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.