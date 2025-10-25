إعلان

"الحب يصنع المعجزات".. أول تعليق من أحمد الجنايني على زواجه من منة شلبي

هاني صابر

01:04 م 25/10/2025

منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

كتب- هاني صابر:

علق المنتج أحمد الجنايني، على زواجه من الفنانة منة شلبي بعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الجنايني، في تعليق له من خلال حسابه على فيسبوك: "إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى ومفيش على رأسي بطحة، وبخصوص إزاي بقى فالحب يصنع المعجزات".

من هو المنتج أحمد الجنايني زوج منة شلبي؟

1- أب ولديه ولد وبنت

2- بدأ مشواره الفني عام 2007 بمشاركته كمنتج فني ببرنامج "الشقة" عام 2007 تقديم الفنانة هند صبري.

3- تعاون مع الفنانة غادة عادل في مسلسل "الميزان" عام 2016.

4- شارك كمنتج منفذ بمسلسل "أبو عمر المصري" عام 2018 بطولة الفنان أحمد عز.

5- تعاون مع الفنان ماجد الكدواني لأول مرة بفيلم "وقفة رجالة" عام 2021.

6- عرض له مؤخرا مسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج والذي حقق نجاح كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

7- يعرض له بالسينمات حاليا فيلم "فيها ايه يعني" بطولة الفنان ماجد الكدواني.

8- يتعاون مع النجم ماجد الكدواني للمرة الثالثة بمسلسل "سنة أولى طلاق المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة

9- نفى زواجه من أيتن عامر.

10- شقيقه المنتج طارق الجنايني.

أحمد الجنايني

أحمد الجنايني منة شلبي فيسبوك

