"الحب يصنع المعجزات".. أول تعليق من أحمد الجنايني على زواجه من منة شلبي
منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني
كتب- هاني صابر:
علق المنتج أحمد الجنايني، على زواجه من الفنانة منة شلبي بعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الجنايني، في تعليق له من خلال حسابه على فيسبوك: "إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى ومفيش على رأسي بطحة، وبخصوص إزاي بقى فالحب يصنع المعجزات".
من هو المنتج أحمد الجنايني زوج منة شلبي؟
1- أب ولديه ولد وبنت
2- بدأ مشواره الفني عام 2007 بمشاركته كمنتج فني ببرنامج "الشقة" عام 2007 تقديم الفنانة هند صبري.
3- تعاون مع الفنانة غادة عادل في مسلسل "الميزان" عام 2016.
4- شارك كمنتج منفذ بمسلسل "أبو عمر المصري" عام 2018 بطولة الفنان أحمد عز.
5- تعاون مع الفنان ماجد الكدواني لأول مرة بفيلم "وقفة رجالة" عام 2021.
6- عرض له مؤخرا مسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج والذي حقق نجاح كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.
7- يعرض له بالسينمات حاليا فيلم "فيها ايه يعني" بطولة الفنان ماجد الكدواني.
8- يتعاون مع النجم ماجد الكدواني للمرة الثالثة بمسلسل "سنة أولى طلاق المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة
9- نفى زواجه من أيتن عامر.
10- شقيقه المنتج طارق الجنايني.