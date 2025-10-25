الصور الأولى من عقد قران المطربة هايدي موسى تحت سفح الأهرامات

أب لطفلين.. من هو زوج النجمة منة شلبي؟

احتفلت الفنانة هايدي موسى بزواجها من الإعلامي الرياضي محمد غانم، في حفل عائلي، بحضور أفراد من الأسرة والمقربين من العروسين.

وظهر العروسين وهما يلتقطان صور رومانسية أمام سفح الأهرامات.

ونشرت هايدي موسى صورًا لعقد القران على زوجها محمد غانم وسط أجواء احتفالية من الحضور.

هايدي موسى مغنية و ممثلة مصرية مواليد 15 نوفمبر 1993 تعد ابنة عائلة فنية حيث أن والدها وشقيقها فنانين تشكيليين، التحقت بكورال الأطفال بفرقة سليم سحاب، شاركت فى الموسم الثانى من برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" ولكنها خرجت من المنافسة في المراحل الأولى.

شاركت للمرة الأولى فى مسلسل "لأعلى سعر" بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي.