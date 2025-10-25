شيماء سيف رشيقة ونسرين أمين جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

أب لطفلين.. من هو زوج النجمة منة شلبي؟

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها بجانب سيارة كلاسيكية.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة عبر حسابها انستجرام، أبرزت خلاله رشاقتها.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورا لإطلالتها الجريئة والأنيق من كواليس حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

نيللي كريم

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على انستجرام، وكانت الصور من ريد كاربت حفل ختام الجونة السينمائي.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صور جديدة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكانت الصور من حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي