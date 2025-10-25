إعلان

شيماء سيف رشيقة ونسرين أمين جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مروان الطيب

12:30 ص 25/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بوسي شلبي
  • عرض 5 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 5 صورة
    هاجر السراج
  • عرض 5 صورة
    نيللي كريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها بجانب سيارة كلاسيكية.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة عبر حسابها انستجرام، أبرزت خلاله رشاقتها.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورا لإطلالتها الجريئة والأنيق من كواليس حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

نيللي كريم

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على انستجرام، وكانت الصور من ريد كاربت حفل ختام الجونة السينمائي.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صور جديدة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكانت الصور من حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بوسي شلبي شيماء سيف نسرين أمين نيللي كريم هاجر السراج لقطات لنجوم الفن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة