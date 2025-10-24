إعلان

صورة- زواج النجمة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

كتب- مصراوي:

07:34 م 24/10/2025

الفنانة منة شلبي

كشف مصدر مقرب من النجمة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني خبر ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثارت جدلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور بصورة رومانسية تجمع بين الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني خارج مصر.

وكرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي" كما عقب التكريم ندوة في اليوم التالي تطرقت خلاله لمشوارها الفني وتعاونها مع ألمع النجوم وصناع السينما المصرية.

يعرض للفنانة منة شلبي في السينمات حاليا فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن منة شلبي تشارك بعدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، إلى جانب فيلم "نورماندي" بطولة الفنان أمير كرارة.

