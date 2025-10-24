شيماء سيف تخطف الأنظار بإطلالة نحيفة والجمهور يعلق (صورة)

خطفت الفنانة شيماء سيف متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها بوزن نحيف أثار جدل المتابعين.

ونشرت شيماء صور لها مرتدية فستان طويل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي تفاعل معه المتابعين بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اية دا يا شيمو خسيتي أوي"، "شو هالنحافة"، "قمر وبقيتي أحلى"، "جميلة أوي يا شوشو".

وكانت شيماء سيف، قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد، مضيفة: "رجلي بدون سابق انذار غدرت بيا ومش قادرة اتني ركبتي وبطلع سلمة وبصرخ من الوجع، وقد كان روحت وعملت عملية التكميم وكانت سبب في نزول وزني 50 كيلو".

اقرأ أيضا..

الجونة السينمائي.. صور وكواليس حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثامنة (تغطية خاصة)

"النجوم الأجانب".. توافد الضيوف على ريد كاربت حفل ختام الجونة السينمائي