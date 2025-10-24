"مرتدية فستان أنيق".. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي بحفل حسين الجسمي (صور)

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها التي ظهرت بها في حفل المطرب حسين الجسمي بفندق الماسة.

ونشرت نرمين، الصور التي ظهرت بها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفل أكتر من رائع في فندق الماسة ويحيي الحفل الفنان المطرب المميز حسين الجسمي".

وجاءت بعض تعلياقت الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، ربنا يحفظك، جميلة كأنها أميرة من عالم الخيال، يا جماله، إيه الحلاوة دي، قمر الزمان".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وأحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.