كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان، عن افتتاحها مصنع للقهوة خاص بها، وذلك خلال تواجدها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

وقالت "نيكول" في لقاء لها على هامش مهرجان الجونة: "بحب القهوة من وأنا صغيرة، وجاتلي الفكرة من المقاطعة لما خلصت القهوة عندي، قولت هشرب ايه أنا دلوقتي، عملت سيرش ملقتش غير فيه نوعين من المنتجات ومش عايزة أشتري منهما".

وأضافت: "قولت ما أعمل براند، وأنا بحب البيزنس والاكل والحمد لله دلوقتي عندي مصنع والمنتج هينزل أول السنة في السوق".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.