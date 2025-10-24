ويجز يكشف موعد طرح أغنيته مع محمد منير

تحدث مطرب الراب ويجز عن تعاونه لأول مرة مع الكينج محمد منير بأغنية جديدة على طريقة الديو وموعد طرحها.

وحل ويجز، ضيفا على برنامج "عرب وود" وعن تعاونه مع محمد منير، قال: "أنا قابلت الكينج أكتر من مرة وكل مرة بتبقى أحلى من اللي قبلها، لسه بنتكلم في موضوع اسم الأغنية وهنزلها امتى اكيد اخر الشهر هتبقى الأغنية على النت".

وحل النجم محمد منير ضيفا مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" إذ كشف منير عن تعاونه مع ويجز لأول مرة بأغنية جديدة على طريقة الديو والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال منير عن تعاونه مع ويجز: "بحضر لديو مع ويجز، وممكن الفترة المقبلة اشتغل مع أمير عيد وأنا فاتح إيدي للجيل الجديد".

واحتفل محمد منير مؤخرا بزفاف ابنة شقيقته في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

