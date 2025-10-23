العروسة ملكة جمال.. الصور الأولى من حفل زفاف حاتم صلاح

بعد إثارة نجل محمد رياض الجدل.. تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في

احتفل الفنان حاتم صلاح بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

خضع العروسان لجلسة تصوير رومانسية، إذ ظهر حاتم صلاح ممسكا بيد زوجته وسط سعادة غامرة بدخوله عش الزوجية.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على جمال عروسته وجاءت التعليقات:" ملكة جمال، ربنا يسعدهم، قمر.

ويعرض للفنان حاتم صلاح حاليا مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، ويحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن حاتم صلاح يشارك بفيلم "السلم والثعبان 2" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

